ASCOLI – Spettacoli di danza, esibizioni sportive, cabaret, dj set e soprattutto un ospite d’eccezione: Edoardo Vianello. È il ricco programma che caratterizzerà la ‘Notte Bianca’ di Monticelli, l’evento che andrà in scena sabato sera nel popoloso quartiere ascolano. Organizzato da Ida Capriotti, su iniziativa dell’amministrazione comunale, e in particolar modo del vicesindaco Gianni Silvestri e l’ex consigliere Massimiliano Di Micco, l’appuntamento concluderà, di fatto, la girandola di ‘Notti Bianche’ che ad Ascoli, in questa lunga estate, ha coinvolto sia il centro storico che i vari quartieri della periferia. L’iniziativa, che prenderà il via già nel tardo pomeriggio per concludersi a notte inoltrata, con il palco principale allestito in Largo Martiri delle Foibe, è stata presentata in Comune.

Il cartellone

«Si tratta della decima edizione della ‘Notte Bianca’ di Monticelli e quest’anno il cartellone di appuntamenti è ancora più ricco rispetto alle passate edizioni – spiega Ida Capriotti, organizzatrice -. L’ospite principale, che si esibirà a mezzanotte, sarà Edoardo Vianello, il quale verrà preceduto dalla comicità dell’artista ascolano Stefano Tisi. Poi ci saranno tantissime scuole di danza, con circa trecento ballerini che si esibiranno. Lo spirito dell’evento, però, è anche quello di offrire una bella occasione a tutti i commercianti del quartiere e tutti si stanno adoperando per attuare sconti e promuovere iniziative. Ho trovato grande collaborazione da parte di tutti. Poi ci sarà la presentazione di tutte le squadre del Monticelli Calcio e sarà allestito un maxischermo per assistere alla partita dell’Ascoli a Palermo. La società bianconera, anzi – prosegue Ida Capriotti -, omaggerà di un gadget tutti i ragazzi del Monticelli. Gli spettacoli cominceranno alle 21 nelle varie postazioni e alle tre chiuderemo, anche perché c’è la vicinanza dell’ospedale e a quell’ora dovremo concludere con la manifestazione».