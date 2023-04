Musica e solidarietà, ad Ascoli, con il concerto di Fabio Concato

ASCOLI – Musica e solidarietà, ad Ascoli, con un ospite delle grandi occasioni: Fabio Concato. È tutto pronto, al teatro Ventidio Basso, per l’atteso spettacolo in programma venerdì sera, alle 20.45, nello ‘scrigno’ della cultura cittadina. Il cantautore milanese, infatti, salirà sul palco insieme ai ‘Musici in concerto’ per la tappa picena del ‘Musico ambulante tour’. La serata è organizzata da Nazario Malloni con il sostegno del Comune e in collaborazione con l’associazione Artemista.

La beneficenza

Il ricavato del concerto sarà devoluto al reparto di cardiologia dell’ospedale ‘Mazzoni’. L’artista guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui, sul palco del massimo ascolano ci saranno i suoi amici musici: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre). Fabio Concato, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo dei suoi brani, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia, sia nell’immaginario, che nella sensibilità del pubblico. Tra i suoi brani più famosi ‘Fiore di maggio’, ‘Ti ricordo ancora’, ‘Guido piano’, ‘Rosalina’, ‘M’innamoro davvero’, ‘Gigi’, ‘Buonanotte a te’, ‘Domenica bestiale’, che sicuramente non mancherà di cantare nel corso del live.

L’obiettivo

In occasione del concerto l’associazione ‘Artemista’ esporrà delle opere d’arte nel chiostro di San Francesco, oltre che fuori e all’interno del teatro Ventidio Basso. «Da sottolineare – spiega, con entusiasmo, il vicesindaco ascolano Gianni Silvestri –, lo scopo benefico dell’iniziativa a favore del reparto di cardiologia dell’ospedale Mazzoni. Invito, pertanto, la cittadinanza ad intervenire, sia per l’aspetto legato alla beneficienza, sia per ascoltare un grande cantautore come Fabio Concato». I biglietti per il concerto del 21 aprile al teatro Ventidio Basso sono in vendita, sia alla biglietteria in piazza del Popolo che sul circuito online Vivaticket.