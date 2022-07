ASCOLI PICENO- Musica dal vivo, esibizioni di danza, concorsi di bellezza, performance sportive e un ospite d’eccezione: Bobby Solo. Tutto questo alla dodicesima edizione della ‘Notte Bianca’ che venerdì ravviverà il quartiere di Porta Maggiore, ad Ascoli. Si tratta, ormai, di uno degli appuntamenti più attesi dell’estate ascolana, sin da quando venne proposto per la prima volta su intuizione dell’ex consigliere comunale Massimiliano Di Micco e dell’organizzatrice Ida Capriotti. L’evento è patrocinato dal Comune, grazie anche al main sponsor ‘Estra’, ed è stato presentato questa mattina dal sindaco Marco Fioravanti, dal vice Gianni Silvestri, dagli assessori Monia Vallesi e Nico Stallone nonché dalla stessa organizzatrice Ida Capriotti.

La presentazione

«Il format delle ‘notti bianche’ estese a tutti i quartieri cittadini sta funzionando – ha spiegato Fioravanti – e anche stavolta sono sicuro che riusciremo a coinvolgere tutto il quartiere. Ci saranno attrazioni molto diversificate tra loro, in grado di richiamare tantissime persone, e soprattutto, di far divertire la gente». «Mi preme evidenziare come siano stati coinvolti anche tanti artisti ascolani in questa edizione della ‘Notte Bianca’ di Porta Maggiore – ha proseguito l’assessore Vallesi -. Sinceramente non ho mai visto un programma di iniziative così ricco e dettagliato». Entusiasta anche l’assessore Nico Stallone. «Questa manifestazione – ha spiegato quest’ultimo – avrà anche la funzione di far lavorare i commercianti del quartiere, che solitamente approfittano dell’evento per promuovere sconti particolari e quindi per attrarre un maggior numero di clienti». «Gli ascolani hanno voglia di stare insieme e socializzare – ha concluso il vicesindaco Gianni Silvestri -. Sono sicuro che anche questa edizione della kermesse riscuoterà un ottimo successo».

Il programma

Per quanto riguarda il programma, il clou è rappresentato dal concerto di Bobby Solo, in programma a mezzanotte a piazza Immacolata. Nella stessa location, già dalle 20.30, ci saranno esibizioni di danza e dimostrazioni sportive. Inoltre, è previsto anche un mini show del cantautore ascolano Stefano Tisi, che proprio quest’anno ha celebrato il ventennale della sua carriera. Tanti altri appuntamenti, poi, andranno in scena anche in via Benedetto Croce, viale Indipendenza, via Murri, via Fermo, via Fabriano, via Kennedy, via Urbino, via Pesaro, via Vittorio Emanuele Orlando e via Erasmo Mari. Tutti i vari spettacoli, ovviamente, saranno ad ingresso gratuito e non mancherà neanche il cibo, con tanti stand allestiti appositamente per l’occasione.