“Musei in… bicicletta”: Ascoli e San Benedetto unite tra cultura e mobilità sostenibile

In occasione della Giornata nazionale del Cicloturismo Ascoli e San Benedetto in prima linea con "Musei in... bicicletta"

Un appuntamento per unire Ascoli e San Benedetto all’insegna della cultura e della mobilità sostenibile. Domenica 15 giugno, in occasione della Giornata nazionale del Cicloturismo, i Musei Civici di Ascoli e il Museo del Mare di San Benedetto, in collaborazione con Fiab – Amici della Bicicletta di Ascoli, Asd Progetto Ciclismo Piceno e Unione Italiana dei Ciechi e Ipovedenti, hanno organizzato “Musei in… bicicletta”, un tour ludico ricreativo extraurbano che partirà dalle Cento Torri per concludersi in Riviera.



«Una bella iniziativa – ha dichiarato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti – perché unisce l’intera provincia, nell’ottica di una valorizzazione organica delle bellezze del Piceno. Ascoli Città Metromontana vuol dire anche questo: promuovere progetti che sappiano mettere in rete i territori per portare valore aggiunto a ciascuno di essi».

«Condividiamo con il Comune di Ascoli Piceno questa iniziativa che unisce cultura, sport e sostenibilità in un’esperienza coinvolgente e accessibile a tutti – ha dichiarato il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo – Questo tour su due ruote rappresenta un’occasione unica per riscoprire il patrimonio museale delle nostre città, promuovere la mobilità dolce e uno stile di vita sano, e per godere delle bellezze che contraddistinguono la nostra terra. Invitiamo tutti i cittadini e i nostri ospiti a prendere parte a questa occasione per pedalare insieme alla scoperta della nostra storia, della nostra identità e della bellezza dei luoghi che ci appartengono».

“Musei in… bicicletta”, il programma



Il programma della giornata prevede la visita guidata alla Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno condotta dal Prof. Stefano Papetti (alle ore 8.30) e, a seguire, la partenza in bici, con l’assistenza del gruppo Fiab – Amici della Bicicletta di Ascoli, dal Punto informazioni turistiche a Piazza Arringo.



Alle ore 9.30 si arriverà all’Officina dei Sensi (via Nicolò Copernico 8) per l’incontro con il gruppo Asd Progetto Ciclismo Piceno. Lungo il tragitto verso la costa, ci sarà una sosta ristoro a Pagliare e poi l’arrivo, previsto alle ore 12.30, al Museo del Mare di San Benedetto, dove si svolgerà la visita guida al Museo delle Civiltà Marinara.

Alle ore 13.30, rientro ad Ascoli in bici con gruppo Fiab. La partecipazione è gratuita. Per chi volesse, saranno disponibili 12 ebike prenotabili ai numeri 0736.298213 – 333.3276129 (noleggio 20 euro per l’intera giornata, da prenotare entro sabato 14 giugno).



Le dichiarazioni

L’assessore alla Mobilità sostenibile di Ascoli Piceno, Attilio Lattanzi, ha aggiunto: «Uno dei nostri obiettivi è poter arrivare alla costa adriatica attraverso un percorso ciclabile: in questi anni sono stati fatti molti passi avanti ma non ci fermiamo, perché vogliamo far sì che anche le aree interne possano entrare a far parte di questa grande rete ciclabile».



Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessora alla Cultura di San Benedetto, Lia Sebastiani: «Siamo orgogliosi di sostenere e ospitare un evento che unisce sport, inclusione e valorizzazione culturale. Il tour cicloturistico in e-bike, che vede la collaborazione tra istituzioni, associazioni del territorio e il Museo del Mare, rappresenta un esempio concreto di come si possa fare rete per promuovere la mobilità sostenibile e l’accessibilità. Iniziative come questa arricchiscono la nostra comunità, non solo dal punto di vista turistico e ambientale, ma soprattutto umano. L’idea di condividere questa esperienza con ragazzi ipovedenti e non vedenti in tandem è un forte messaggio di partecipazione e integrazione. Ringrazio Integra Soc. Coop Culturale – Il Picchio Società Cooperativa Culturale e tutti gli enti coinvolti, in particolare l’Unione Italiana dei Ciechi, FIAB, le Guide Cicloturistiche delle Marche e l’amministrazione comunale di Ascoli Piceno. San Benedetto c’è, e continuerà a esserci, per iniziative che sanno guardare lontano».



«Quello di ‘Musei in…bicicletta’ è la prima di una serie di iniziative che la gestione dei Musei Civici di Ascoli Piceno e del Museo del Mare di San Benedetto proporranno nei prossimi mesi – affermano i responsabili delle cooperative Integra e Il Picchio – Riteniamo che sia fondamentale creare una connessione tra le due più importanti istituzioni museali del territorio, favorendo un legame sempre più stretto e proponendo una serie di servizi per i turisti e per i residenti così da rendere l’esperienza di visita dei musei coinvolgente e attrattiva».

«La collaborazione avviata con l’Ufficio del Turismo di Ascoli Piceno – ha aggiunto Enrico Calcinaro, presidente della FIAB – Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno – è molto importante e proficua per coinvolgere ancor più la Cittadinanza nella cultura e nell’uso della bicicletta come miglior mezzo per fruire dei tesori paesaggistici, storici ed architettonici di cui è così ricco il nostro territorio. Il programma estivo è molto ricco e il nuovo servizio di “e-Bike Rental”, avviato dall’Amministrazione con la nostra partecipazione, lo renderà fruibile a tutti, presto anche a disabili».