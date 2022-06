Un murales dedicato a Falcone e Borsellino: il messaggio di pace e legalità degli studenti di Folignano

FOLIGNANO – Un murales per ricordare le figure di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, affinché il loro sacrificio nella lotta alla mafia non solo non venga mai dimenticato ma, anzi, serva da esempio per le giovani generazioni. È quanto realizzato, nei giorni scorsi, in occasione del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, dagli studenti e dai docenti dell’istituto scolastico comprensivo ‘Folignano-Maltignano’, in provincia di Ascoli, con la collaborazione con l’artista folignanese Barbara Tomassini. L’opera è stata inaugurata sabato mattina, alla presenza del sindaco Matteo Terrani e degli altri componenti della giunta comunale. «I ragazzi, con questo murales, hanno lanciato un messaggio importante – ha spiegato il sindaco -, in un territorio che, seppur distante geograficamente dalla Sicilia e da quei fatti, ha il dovere di preservare la memoria e testimoniare quanto accaduto. È fondamentale trasmettere alcuni valori alle giovani generazioni, quali la legalità e la lotta alla criminalità. Vorrei rivolgere i miei complimenti ai ragazzi che, con l’aiuto di Barbara Tomassini, hanno dimostrato davvero di essere degli ottimi artisti».

L’altro progetto

Nel frattempo, la scuola di Folignano ha anche aperto le sue porte all’Europa e al mondo. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni studenti e i loro insegnanti, provenienti dal Portogallo e dalla Polonia, sono stati accolti dalle classi e dai docenti dell’istituto comprensivo piceno, guidati dal dirigente scolastico Daniele Marini. La visita delle due delegazioni fa parte del programma ‘Erasmus Plus’. Presente anche l’amministrazione comunale con il sindaco Matteo Terrani e gli assessori Brunella Casini e Serena Accorsi. «Siamo contenti ed orgogliosi di avervi qui – ha detto Terrani, rivolgendosi ai ragazzi portoghesi e polacchi -. Scambi culturali simili sono molto importanti, ancora di più oggi, alla luce di quanto sta accadendo non troppo lontano dai nostri confini. È fondamentale incentivare queste occasioni di confronto per costruire una Europa di pace». Le due delegazioni si fermeranno nella frazione folignanese di Villa Pigna per qualche giorno.