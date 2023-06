Muore mentre fa il bagno al mare: choc a San Benedetto, addio a Paolo Capparè

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una tragedia ha rovinato il primo weekend estivo a San Benedetto del Tronto. Il 42enne odontoiatra Paolo Capparè, infatti, è morto ieri 18 giugno sotto gli occhi del figlio mentre si faceva il bagno, in spiaggia, all’altezza del pennello sull’Albula, nei pressi dello stabilimento ‘Bacio dell’Onda’. Originario proprio della riviera picena, l’uomo viveva a Milano dove lavorava come aiuto primario nel dipartimento di odontoiatria dell’ospedale San Raffaele.

La ricostruzione

La vittima è stata recuperata dai bagnini nel tardo pomeriggio, in gravissime condizioni, tanto che in un primo momento era stata allertata l’eliambulanza. Sono subito iniziate le procedure di rianimazione da parte dei sanitari del 118 anche con l’uso del defibrillatore. Non è escluso che sia stato colpito da un malore mentre nuotava in prossimità degli scogli. I militari della guardia costiera hanno delimitato con il nastro bianco e rosso la spiaggia libera a nord della prima concessione del lungomare di San Benedetto, ma Icaro non è atterrato e il bagnante è stato coperto con un telo verde e degli ombrelloni: una scena che ha appunto fatto temere per il peggio. Un dramma che ha sconvolto tutto il Piceno, dove Capparè era molto conosciuto.