Morto mentre era in vacanza in Marocco: domani, a Spinetoli, il funerale di Perazzoli

SPINETOLI – La sua morte ha sconvolto tutto il suo paese. Quel paese, però, che domani potrà finalmente salutarlo, in occasione del funerale. A distanza di due settimane dalla scomparsa, avvenuta lo scorso 24 gennaio, il comune di Spinetoli potrà celebrare le esequie di Roberto Perazzoli, l’assessore deceduto a 61 anni a causa di un malore improvviso che lo ha colto di sorpresa nel corso della sua vacanza a Marrakech, in Marocco.

Il rientro

Dopo aver raggiunto l’aeroporto di Fiumicino nella serata di ieri, infatti, la salma di Perazzoli sarà finalmente a disposizione dei familiari per lo svolgimento del funerale. All’ultimo saluto, di certo, non vorrà mancare proprio nessuno, considerando il fatto che l’uomo era molto conosciuto non solo nella vallata del Tronto ma in tutto il Piceno. Ex operaio, era molto apprezzato per il suo impegno da assessore comunale e per le attività che ha svolto, in ogni occasione, nell’ambito del sociale e del volontariato. Già questa sera, in realtà, verrà allestita la camera ardente nella chiesa di San Paolo, nella frazione di Pagliare, mentre il funerale è in programma per domani mattina alle 10.30. Per l’occasione, il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, ancora sotto choc per la terribile disgrazia avvenuta a Perazzoli, ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. Verranno dunque esposte le bandiere a mezz’asta e resteranno abbassate le serrande delle attività commerciali del paese. Il tutto, ovviamente, fino al termine delle esequie.