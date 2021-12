Addio a Pietro Argira, noto cuoco di Roccafluvione

ASCOLI – Morto a Roccafluvione un noto cuoco del paese, conosciuto un po’ in tutto l’Ascolano. Pietro Argira aveva solo 63 anni, ed era un parente del titolare del ristorante “Il Ruspante”, tra i più frequentati dell’entroterra picena ed ora trasferitosi ad Ascoli. Ancora da accertare le cause del decesso. Ma sembra che l’uomo sia stato vittima di un malore, mentre si trovava in un bar di Roccafluvione. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per il 63enne non c’era più nulla da fare.

Negli ultimi mesi l’uomo, che in passato aveva lavorato in Umbria ed era sempre molto attivo in paese in eventi e feste, era stato operato. Ma sembrava si fosse ripreso e il suo stato di salute stava migliorando. Fino a quando ieri sera, martedì 28 dicembre, non è sopraggiunto un improvviso malessere, che lo ha portato alla morte rapida ed imprevista. Tutta la comunità di Roccafluvione è in lutto per la sua scomparsa.

Condoglianze alla famiglia da parte del sindaco Francesco Leoni e di molti amici sui social. I funerali di Argira si svolgeranno questo pomeriggio alle 18.30 nella chiesa del borgo, a 10 km da Ascoli.