Morto ad Ascoli l’avvocato Romanucci, ex consigliere regionale del Pci

ASCOLI- È mancato ad Ascoli l’avvocato Luigi Romanucci, ex consigliere regionale del PCI e più volte consigliere comunale. Aveva 92 anni. Romanucci è stato uno dei leader della sinistra ascolana, impegnato sia in campo politico che sociale e culturale. Corrispondente della RAI, negli anni Cinquanta partecipò a missioni di soccorso delle popolazioni rimaste isolate dal maltempo. Appassionato di montagna, diede vita al gruppo alpinistico piceno insieme a Maurizio Calibani e Tito Zilioli (cui è intitolato il rifugio appena restaurato sul Monte Vettore, ad oltre 2300 metri di quota).

Passione per la montagna e il carnevale

Figura cittadina di spicco, l’avvocato Romanucci è stato anche animatore del Carnevale di Ascoli a cui dedicava molto tempo con i suoi amici del mondo professionale e politico e non solo. Da tutti è ricordato come un uomo ed un intellettuale di grande saggezza, generosità e comprensione del prossimo.

«In molte occasioni mi sono trovato con lui a parlare di Politica – dice Francesco Ameli, giovane consigliere Pd di Ascoli -: non era mai un esercizio retorico, al contrario un momento di discussione sincera, senza filtri e con lo sguardo rivolto sempre verso il futuro, mai al passato, a dimostrarlo anche il suo percorso personale e professionale. Non si è mai tirato indietro e mai è mancato il suo contributo in termini di idee in ogni momento di discussione».

Lascia la moglie e due figli. I suoi funerali si terranno oggi in forma laica al cimitero di Ascoli.