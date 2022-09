Morte di Lorenzo Squillace, si aspetta l’autopsia. In centinaia per il funerale a San Benedetto

Il diciottenne è deceduto sabato. Prime indiscrezioni dall'autopsia, anche se il referto ufficiale non è stato ancora diffuso, una infezione del sangue

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È ancora mistero sulla morte di Lorenzo Squillace, il bagnino diciottenne, di San Benedetto del Tronto, morto la scorsa settimana a causa di un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Neanche la corsa verso l’ospedale ‘Madonna del Soccorso’, infatti, è servita a salvargli la vita, visto che proprio all’interno del nosocomio il giovane è deceduto. La sua prematura e assurda scomparsa ha gettato nello sconforto tutti coloro che lo conoscevano e fatto piombare nel silenzio la sua splendida famiglia.

Le esequie

Ieri – 13 settembre -, intanto, si è svolto il funerale, nella chiesa di San Pio X, al quale hanno partecipato centinaia di persone. Un lancio di palloncini colorati con la scritta Lorenzo, il rombo dei motori degli amici bikers e l’applauso dei tantissimi presenti, hanno salutato il feretro del ragazzo. Tanti ragazzi, i compagni di classe, i bagnini del servizio di salvamento a mare e gli scout del gruppo di San Benedetto: nessuno è voluto mancare al funerale di Lorenzo, un ragazzo straordinario e amato davvero da tutti. Straziante la lettera della fidanzata Cristina, nella quale la ragazza ha ripercorso tutte le tappe della loro storia d’amore, dal primo bacio all’ultimo incontro avvenuto proprio poche ore prima che Lorenzo morisse. A salutare il giovane anche un grande striscione, sostenuto dagli amici bagnini, con la scritta ‘Sarai un grande lifeguard anche da lassù’. In tanti, dunque, ieri pomeriggio si sono stretti attorno alla mamma Paola, al papà Filippo e al fratellino Sergio.

L’autopsia

Per quanto riguarda l’autopsia, questa si è svolta nelle ultime ore, prima che venisse dato l’ok allo svolgimento del funerale. I risultati, però, non sono stati ancora comunicati e probabilmente verranno resi noti soltanto nel corso dei prossimi giorni. Da indiscrezioni, comunque, sarebbe confermata la causa relativa a un’infezione del sangue, che avrebbe appunto provocato la morte, improvvisa e assurda, di Lorenzo Squillace. Peccato, però, che nessuno, prima d’ora, si fosse accorto di questo problema di salute che riguardava il diciottenne. Quando, sabato scorso, Lorenzo è stato accompagnato dalla mamma in ospedale, secondo i medici la situazione era già gravemente compromessa.