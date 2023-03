L'assessore Cardinelli, al taglio del nastro, ha annunciato altri interventi simili in vari quartieri: ci sono risorse per mezzo milione

ASCOLI – Un nuovo spazio è stato restituito al popoloso quartiere di Monticelli, ad Ascoli, da parte del Comune. A beneficiarne, in particolare, saranno i più giovani, in quanto si tratta dell’area verde di Largo delle Peonie. Il parco, infatti, ormai da tanti anni versava in uno stato di degrado e di abbandono, poi la giunta Fioravanti ha deciso di metterci le mani e di riqualificarlo completamente, con l’allestimento di nuovi giochi.

L’inaugurazione

«Ci sono anche nuovi arredi e alcune panchine – conferma il sindaco Marco Fioravanti, intervenuto all’inaugurazione dell’area verde proprio questa mattina -. Uno spazio, finalmente, che tornerà a disposizione di bambini, famiglie e anziani. Queste aree verdi, oltre a rendere più bella la nostra Ascoli, fungono anche da luoghi di aggregazione e condivisione per la comunità». Presenti al tradizionale rito del taglio del nastro, oltre al primo cittadino, anche gli assessori comunali Donatella Ferretti, Marco Cardinelli e Maria Luisa Volponi, il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e alcuni piccoli alunni della scuola ‘Don Giussani’. I ragazzi, anche grazie alla bella giornata primaverile, ne hanno perfino approfittato per giocare un po’ e trascorrere un’oretta all’aria aperta, nel nuovo spazio appena realizzato dal Comune.

I fondi

L’intervento, a detta dell’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, è costato all’amministrazione comunale circa 45mila euro, ma ci sarebbero altri fondi per mezzo milione di euro, ottenuti attraverso il Pnrr, che verranno investiti su altri spazi verdi e parchi pubblici in altre zone della città. Alcune di queste aree, anzi, si trovano pure nelle frazioni. Nel corso dei prossimi mesi, dunque, il Comune di Ascoli appalterà altri interventi di questo genere, sempre con l’obiettivo di restituire degli spazi alla comunità, soprattutto in vista del periodo estivo. A proposito di Monticelli, il prossimo passo della giunta Fioravanti, molto probabilmente, sarà quello di mettere mano alla manutenzione dei marciapiedi, alcuni dei quali sono pericolosi e si trovano in pessimo stato, e di sistemare anche i sottopassi, che ormai sono diventati bivacchi per tossicodipendenti e vandali.