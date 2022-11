Ascoli, a Monticelli l’incontro sulle manovre salvavita pediatriche

ASCOLI PICENO – La Croce Rossa in collaborazione con la sezione comunale dell’Avis, organizza per domani, sabato 19 novembre uno speciale appuntamento rivolto a tutta la cittadinanza, il cui obiettivo è informare le famiglie sulle manovre salvavita pediatriche. Lo scopo è quello di far conoscere i giusti movimenti da adottare in caso di soffocamento.

A partire dalle ore 16, presso il teatro parrocchiale dei Ss Simone e Giuda, alcuni operatori del settore saranno a disposizione degli intervenuti, con alcuni momenti legati al corso tenuto dagli istruttori accreditati della Croce Rossa.

Il progetto ha come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. Sempre più spesso, infatti, avvengono incidenti tra le mura domestiche o nelle scuole, situazioni critiche che riguardano bambini protagonisti di eventi avversi a causa dell’ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, come cibo, palline di gomma giochi, caramelle e se, non prontamente trattata, in pochi minuti potrebbe evolvere in arresto respiratorio al quale segue l’arresto cardiaco. L’incontro nasce proprio per impedire situazioni disperate ma anche per prevenire, adottando comportamenti adeguati a salvaguardare l’incolumità del piccolo.

Secondo i più recenti dati Istat, il 27% delle morti classificate come “accidentali”, nei bambini da 0 a 4 anni, avviene per soffocamento causato dall’inalazione di un “corpo estraneo” e per causa del cibo.

È importante, al fine di evitare questi eventi, diffondere il più possibile non solo le “Manovre Salvavita” con le tecniche di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare di base, ma anche prevenire che ciò possa accadere.

Per tutte le informazioni, è possibile contattare il numero 371-1657760.