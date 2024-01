Monteprandone, incidente mentre pota: un cinquantenne si taglia tre dita

L'uomo è stato trasferito all'ospedale Torrette in eliambulanza. Il velivolo è atterrato al campo di Centobuchi

MONTEPRANDONE – Stava potando una pianta con le forbici elettriche, quando sfortunatamente si è tagliato tre dita. Protagonista dell’incidente sul lavoro un cinquantenne di Monteprandone, nel Piceno, che ieri (giovedì 18 gennaio) è stato immediatamente trasportato all’ospedale Torrette di Ancona. E’ stato direttamente l’uomo a dare l’allarme e sul posto sono subito arrivati i sanitari della Croce Rossa, oltre alla Potes di San Benedetto.

I soccorsi

Il personale, resosi conto della gravità della situazione, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il mezzo è atterrato al campo sportivo di Centobuchi, con l’assistenza della polizia locale. L’infortunato è stato condotto al rendez vous con il velivolo per il trasferimento al centro di chirurgia ricostruttiva e chirurgia della mano degli ospedali riuniti di Ancona. Il cinquantenne, comunque, non ha mai perso conoscenza, anche perché ha autonomamente allertato i soccorsi. Le sue condizioni, al di là delle tre dita parzialmente amputate, non sembrano gravissime e vengono monitorate ora dopo ora.