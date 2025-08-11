Monteprandone, fino al 27 agosto “Summer Yoga – Laboratori di prevenzione della salute”

MONTEPRANDONE – Andranno avanti fino al 27 agosto le attività della ottava edizione del progetto “Laboratori territoriali di prevenzione della salute”.
Si tratta di lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, che si si stanno svolgendo (tranne in caso di pioggia) presso il Parco “Il Giardino dei colori” in via Gramsci a Centobuchi.
L’iniziativa è realizzata dalla Cooperativa DLM, col patrocinio e il contributo del Comune di Monteprandone, con il contributo della Fondazione Cassa Di Risparmio di Ascoli Piceno e della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni.
Le lezioni sono particolarmente apprezzate dalla popolazione, in particolare dalle donne che rappresentano più del 90% di coloro che seguono le lezioni.
Si tratta infatti della quarta edizioni del progetto che attualmente sta coinvolgendo 137 persone di ogni età.
La partecipazione al progetto è ancora possibile ed è gratuita, occorre però preiscriversi contattando il numero 3939365509 (tramite messaggio).
Per seguire le lezioni occorre portare il proprio tappetino o un asciugamano