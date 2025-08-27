Montegranaro, entrano nel supermercato e fanno sparire soldi dalla cassa: in due nei guai

MONTEGRANARO – Approfittano della pausa dei dipendenti e fanno sparire dalla cassa di un supermercato oltre 2500 euro. Una coppia nei guai. I carabinieri della stazione di Montegranaro hanno denunciato alle un italiano di 32 anni, residente fuori provincia, e una donna straniera. Attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza di un supermercato Conad, che si trova a Montegranaro, i militari hanno identificato i due come gli autori di un furto avvenuto all’interno dell’attività commerciale. La coppia, secondo quanto è stato ricostruito, approfittando della pausa dei dipendenti, si è introdotta all’interno del supermercato ed ha asportato dalla cassa la somma di 2.641,48 euro senza farsi notare. Sempre a Montegranaro, i carabinieri hanno denunciato un uomo di 32 anni, italiano e residente fuori provincia, per tentato furto in abitazione in concorso. L’uomo ha approfittato di una finestra lasciata aperta per introdursi nell’abitazione di una donna del posto. Tuttavia è stato sorpreso da un parente della proprietaria di casa. È scappato via con una complice non identificata, ma non è riuscito ad asportare nulla. L’uomo è stato riconosciuto anche grazie ad alcune testimonianze.

Carabinieri Fermo

Infine, i carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato un uomo di 40 anni, residente proprio a Porto Sant’Elpidio, per il reato di ricettazione. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di una bicicletta elettrica che era stata rubata il giorno precedente a una donna residente nello stesso comune. È stata proprio la vittima a riconoscere la bicicletta e dopo le formalità di rito il mezzo è stato prontamente restituito alla legittima proprietaria.