Montegranaro, giovane aggredito mentre rincasa per rubare un cellulare: denunciato un 20enne

FERMO – Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Montegranaro hanno denunciato per rapina un 20enne magrebino già noto per pregressi precedenti. In particolare i militari hanno avviato un’immediata attività investigativa a seguito di una denuncia presentata da un giovane residente pochi giorni prima, il quale era stato vittima di un’aggressione a scopo di rapina mentre rincasava, venendo derubato del proprio smartphone e subendo una contusione al volto.

Le tempestive indagini hanno consentito di identificare l’autore, grazie anche al prezioso supporto dei sistemi di video sorveglianza presenti in quel centro, autore poi riconosciuto dalla vittima.