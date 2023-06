Montegranaro: fuga con l’Alfa all’alt dei carabinieri, poi si presenta in caserma. Denunciato

MONTEGRANARO – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della locale Stazione di Montegranaro dopo accurati accertamenti, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria competente un uomo, classe 1972, la cui identità è protetta per ragioni di riservatezza, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato di sera nel centro cittadino di Montegranaro. Il deferito, alla guida di un’Alfa Romeo, non ha rispettato l’alt imposto dai Carabinieri in uniforme mediante paletta segnaletica, invertendo la marcia e fuggendo rapidamente per evitare il controllo.

Nonostante i militari si siano messi all’inseguimento del veicolo, attivando dispositivi luminosi e acustici, il conducente in fuga, successivamente identificato come l’individuo denunciato, ha continuato a guidare ad alta velocità e ha adottato una condotta pericolosa per gli altri utenti della strada, eludendo così il controllo delle forze dell’ordine. Con sorpresa però dopo alcune ore l’uomo si è presentato spontaneamente presso il Comando dei Carabinieri di Montegranaro, ammettendo le proprie responsabilità e spiegando di essere fuggito poiché non era in possesso di patente di guida e di copertura assicurativa per il veicolo.

L’individuo è stato anche sanzionato amministrativamente ai sensi degli articoli 192 (inottemperanza all’alt di funzionari o agenti), 116 (guida senza patente), 193 (guida senza copertura assicurativa prescritta) e 143 comma 11 (circolazione contromano) del Codice della Strada vigente. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo a fini di confisca ed è stata affidata in custodia giudiziale a un’azienda autorizzata.

L’Autorità Giudiziaria e l’Autorità Amministrativa competenti sono state prontamente informate della situazione dalla Stazione Carabinieri di Montegranaro. Non si sono registrati feriti durante l’incidente. I Carabinieri ribadiscono il loro impegno nel garantire la sicurezza stradale e nel contrastare ogni forma di violazione. L’operazione è un esempio del costante lavoro svolto per tutelare la comunità e garantire il rispetto delle norme.