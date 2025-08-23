Montegranaro, forza una finestra e tenta di intrufolarsi in una casa: denunciato un 33enne

FERMO – Tenta di intrufolarsi in una abitazione ma viene messo in fuga da un familiare della proprietaria, denunciato un 33enne. È una delle operazioni eseguite in questi giorni dai carabinieri nel fermano. In particolare, i carabinieri della Stazione di Monterubbiano hanno denunciato uno straniero 28enne, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con permesso orario per svolgere lavori socialmente utili. In occasione di un controllo effettuato presso la struttura dove lavorava, l’uomo è stato trovato all’esterno della stessa, in violazione delle prescrizioni che gli erano state imposte. La competente autorità giudiziaria è stata immediatamente informata per l’adozione di provvedimenti più restrittivi. A Fermo invece i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato un 35enne italiano, residente in provincia, risultato inottemperante al divieto di ritorno nel Comune di Fermo per la durata di due anni, disposto dal Questore di Fermo nel mese di agosto 2024. Infine, a Montegranaro i militari della locale stazione, in seguito alle indagini condotte dopo la denuncia presentata da una donna, hanno denunciato un 33enne italiano. L’uomo, grazie ad alcune testimonianze è stato identificato quale responsabile del tentativo di intrusione in un’abitazione privata, dopo aver forzato finestra. Il 33enne, nel corso del tentativo, è stato però interrotto e messo in fuga da un familiare della vittima che nel frattempo era rientrato in casa

.