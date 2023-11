Montegranaro, 26enne pakistano denunciato dai carabinieri per violenza sessuale

MONTEGRANARO – Nei giorni scorsi, a Montegranaro, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno portato a termine un’importante attività investigativa che ha condotto al deferimento di un cittadino pakistano classe 1997, accusato di violenza sessuale ai danni di una giovane.

L’attività investigativa è stata avviata a seguito della formale denuncia presentata dalla giovane vittima, la quale ha dichiarato di aver intrapreso una relazione sentimentale con il soggetto deferito a partire dal mese di ottobre 2022. Il denunciato, avrebbe approfittato dello stato di fragilità in cui versava la giovane, costringendola a subire rapporti sessuali, perpetuati dal mese di novembre 2022 fino al mese di luglio scorso.

I Carabinieri della Stazione di Montegranaro hanno condotto approfonditi accertamenti preliminari, acquisendo elementi probatori significativi e documenti utili per ricostruire con precisione la dinamica degli eventi e il contesto in cui si è verificato il reato. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, i Carabinieri hanno deferito il soggetto in questione all’Autorità Giudiziaria competente, che si è immediatamente attivata avviando le procedure previste. La gravità del reato e la solerzia con cui l’attività investigativa è stata condotta hanno portato alla tempestiva attivazione del Codice Rosso, un meccanismo di intervento rapido e specifico per reati di violenza di genere.

Il Comando della Stazione di Montegranaro esprime la massima solidarietà alla giovane vittima e assicura il suo sostegno nel percorso di tutela dei suoi diritti. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Fermo, allo stesso tempo, rinnova l’impegno nel contrastare con determinazione ogni forma di violenza e di abuso, garantendo la protezione delle persone più vulnerabili. Si invita la cittadinanza a segnalare tempestivamente ogni episodio di violenza o situazione di pericolo, affinché i carabinieri e le altre forze di polizia possano intervenire prontamente e garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. I Carabinieri ribadiscono l’importanza di denunciare tempestivamente episodi di violenza e si impegnano a garantire il pieno rispetto dei diritti e della sicurezza delle vittime. Per tali odiosi abusi si ricorda che presso il Comando dei carabinieri di Fermo è presente una stanza specifica dedicata all’ascolto protetto dei reati di violenza di genere, dove le vittime possono meglio aprirsi e raccontare quanto accaduto, vivendo un rapporto meno traumatico con gli investigatori. L’attenzione dell’Arma nel contrasto a tali fenomeni è altissima ed orientata a promuovere specifiche iniziative dedicate al tema (tra cui un percorso informativo via web dedicato sul sito dell’Arma dei Carabinieri consultabile al link https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/codice-rosso) anche con riferimento alla continua specifica formazione del personale.