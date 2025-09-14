Grave episodio a Montegranaro, un'anziana del posto è stata rapinata e palpeggiata nella sua abitazione. Individuato e denunciato un uomo di origini campane

FERMO – Grave episodio a Montegranaro, un’anziana del posto è stata rapinata e palpeggiata nella sua abitazione. Negli ultimi giorni, i Carabinieri della Stazione di Montegranaro, in seguito ad un’attività investigativa, scaturita dalla denuncia presentata dalla donna, hanno individuato e denunciato alla locale Procura della Repubblica l’autore dell’episodio, un uomo di origini campane, con l’accusa di furto in abitazione e violenza sessuale. L’uomo si sarebbe infatti introdotto nell’abitazione dell’anziana e dopo aver perpetrato un furto avrebbe anche molestato la vittima palpeggiandola nelle parti intime.

La ricostruzione del grave episodio

I Carabinieri hanno ricostruito dopo un’accurata attività d’indagine quanto avvenuto: l’uomo si sarebbe introdotto all’interno dell’abitazione in orario serale, approfittando di una finestra lasciata aperta per l’eccessivo caldo e avrebbe colto di sorpresa l’anziana vittima mentre stava guardando la televisione. Avvicinatosi all’anziana donna, il 33enne le avrebbe coperto gli occhi con una mano mentre con l’altra le avrebbe tastato il corpo con particolare intensità e dopo averle strappato dal collo una collana in oro, del valore di circa 500 euro, si sarebbe dileguato.