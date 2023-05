Montegiorgio, viola le prescrizioni dell’affidamento in prova: arrestato

L'uomo era condannato per i reati di truffa e bancarotta fraudolenta, commessi a Maratea, in provincia di Potenza, nell'anno 2001. Dovrà scontare la pena fino ad aprile 2024

MONTEGIORGIO – Nei giorni scorsi, a Montegiorgio, i militari della locale stazione Carabinieri di Montegiorgio hanno portato a termine un’operazione nell’ambito del controllo del territorio. I Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di sospensione provvisoria di affidamento in prova al servizio sociale, emesso il 20 aprile dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona, a carico di un uomo residente a Montegiorgio e che ne ha comportato l’arresto.

L’arrestato, un individuo di classe 1967, era condannato per i reati di truffa e bancarotta fraudolenta, commessi a Maratea, in provincia di Potenza, nell’anno 2001. I Carabinieri hanno agito con precisione, mettendo in atto le procedure di rito e trasferendo l’uomo presso la casa di reclusione di Fermo, dove dovrà scontare la pena stabilita, scadente il 9 aprile 2024. L’autorità giudiziaria mandante è stata debitamente informata dell’arresto. I Carabinieri continuano a vigilare costantemente sul territorio al fine di garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.