Montegiorgio, vende online un tritacarne elettrico ma viene truffato: denunciato 38enne

FERMO – Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Montegiorgio hanno denunciato in stato di libertà un uomo toscano 38enne, disoccupato, responsabile del reato di truffa. L’individuo, fingendo di essere interessato all’acquisto di un tritacarne elettrico, aveva contattato un giovane di 28 anni residente a Montegiorgio che aveva pubblicato l’annuncio su di un noto sito di compravendita. Dopo aver convinto il venditore a recarsi presso un “Postamat” locale, il truffatore è riuscito a ingannarlo facendosi accreditare sulla propria carta “Postepay”, tramite diverse transazioni, la somma complessiva di 600 euro. Successivamente, l’uomo si è reso irreperibile, lasciando la vittima senza il prodotto e senza i soldi.

L’importanza dell’azione dei carabinieri in questi casi è fondamentale per assicurare alla giustizia coloro che cercano di sfruttare la buona fede delle persone per trarne vantaggi. Grazie alle indagini svolte dalla stazione di Montegiorgio, il responsabile della truffa è stato identificato e denunciato, consentendo così di avviare l’iter giudiziario e di garantire la tutela delle vittime.

Truffe, come evitarle. Ecco i consigli dei carabinieri

Con riguardo al contrasto del fenomeno della truffa, l’Arma dei Carabinieri ha diffuso importanti consigli per evitare di cadere vittime di simili reati. È fondamentale prestare estrema attenzione quando si effettuano transazioni online, soprattutto su piattaforme di e-commerce o siti di annunci. È sempre consigliabile verificare l’affidabilità del venditore, controllando le recensioni degli acquirenti precedenti. Inoltre, è importante evitare di effettuare transazioni in contanti, preferendo metodi di pagamento tracciabili come bonifici bancari o pagamenti elettronici. Utilizzare servizi di pagamento sicuri, può costituire un ulteriore livello di protezione. Infine, in caso di sospetti o dubbi sulla credibilità di una transazione, è sempre consigliabile rivolgersi alle autorità competenti, come i Carabinieri, per richiedere ulteriori informazioni o effettuare eventuali segnalazioni. In generale, l’attenzione e la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è fondamentale per contrastare efficacemente il fenomeno della truffa online.