Montegiorgio, identificato e denunciato un piromane con precedenti penali

MONTEGIORGIO – Piromane in azione identificato e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un uomo classe 1966, disoccupato. Le indagini, supportate da alcune testimonianze, hanno permesso di accertare che nel pomeriggio del 28 dicembre a Magliano di Tenna, lungo la SS 210 Faleriense, per motivi ancora ignoti, ha dato fuoco ad un canneto posto a margine della carreggiata, di proprietà del “Consorzio di Bonifica Marche”. Le fiamme hanno interessato una superficie di circa quaranta metri quadri, domate dai vigili del fuoco di Fermo. Lo stesso piromane, il 31 dicembre è stato nuovamente identificato e denunciato per un altro incendio, sempre a Magliano di Tenna, dove aveva dato fuoco, in due distinte occasioni, a dei canneti di proprietà demaniale. Anche in questo caso le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco di Fermo. Già a metà novembre scorso i militari della Stazione di Montegiorgio, al termine di tempestive indagini svolte a seguito di denunce presentate da vari residenti del comune di Magliano di Tenna per il danneggiamento di autovetture di proprietà, avevano denunciato l’uomo per i reati di danneggiamento aggravato continuato e porto di armi od oggetti atti ad offendere (con un coltello multiuso aveva bucato intenzionalmente gli pneumatici di tre autovetture).