Montegiorgio, Fabio Fabrizi è il nuovo comandante dei Carabinieri

FERMO – Al vertice dell’Arma di Montegiorgio si è insediato il tenente Fabio Fabrizi, nuovo Comandante di Compagnia, che subentra al maggiore Massimo Canale.

Il tenente Fabio Fabrizi, 44enne originario di Nepi, comune della provincia di Viterbo, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2003 come Allievo Carabiniere ausiliario, per iniziare la sua progressione di carriera dapprima come Maresciallo, al termine del corso biennale presso la Scuola Marescialli di Firenze, prestando servizio presso le Stazioni Carabinieri di Novate Mezzola (SO) e Zola Predosa (BO), e poi dal 2018 presso la componente specialistica dell’istituzione, quale addetto presso il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna.



A seguire, poi, nel 2019 è giunto nella Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma per la frequenza del corso applicativo biennale, venendo promosso al grado di Sottotenente. Nello status da Ufficiale, quale primo incarico è stato assegnato al comando della Sezione Operativa della Compagnia di Lamezia Terme (CZ) fino al 2023; più di recente, ha assunto l’incarico di Comandante della Tenenza di Arcidosso (GR), che ha mantenuto fino all’inizio di questa settimana.



Dopo il passaggio di consegne con il maggiore Canale il tenente Fabrizi ha assunto a pieno titolo il nuovo incarico ed è stato ricevuto dal Comando Provinciale Carabinieri di Fermo. Ad accoglierlo il comandante provinciale colonnello Gino Domenico Troiani, che gli ha espresso gli auspici di buon lavoro nella sua nuova esperienza nell’arma territori.