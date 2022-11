Montegiorgio, al centro medico San Paolo una tavola rotonda sul diabete

FERMO – Lunedi 14 novembre si celebra in tutta Italia la Giornata mondiale del diabete. Istituita nel 1991 dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata viene organizzata per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sul diabete sulla sue prevenzione e gestione. Ed è in questo contesto che venerdi 11, dalle 16 alle 18, al Centro Medico San Paolo di Montegiorgio (in via Faleriense est civico 50) che è stata organizzata una tavola rotonda a cui parteciperanno numerosi medici e podologi. Si parlerà di diabete, delle sue problematiche e di prevenzione.

«Un incontro aperto a tutti dove ogni partecipante avrà poi modo di relazionarsi con i tanti oratori che parteciperanno a questo evento», spiegano gli organizzatori. La cabina di regia della tavola rotonda è stata affidata a Maite Marcantoni con la partecipazione della Commissione d’albo dei podologi di Ancona, Fermo, Macerata ed Ascoli guidata da Diego Pagliari. Tanti gli argomenti che verranno trattatri per una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di numerosi medici, tra cui il dottor Foglini e la dottoressa Pantanetti, entrambi specialisti in diabetologia, il dottor Minnucci, specialista settore vascolare, il cardiologo Ciliberti, il dottor Concetti, specialista in nefrologia, il dottor Fortuna oculista e il dottor Sperandini neurologo. «Un evento che ha avuto il patrocinio di numerosi enti ed istituzioni e che vedrà anche la presenza in sala di numerosi podologi come sempre disponibili nel dare consigli circa il treattamento e la cura del piede diabetico proprio per evitare quelle complicanze che a volte possono portare ad amputazioni in caso di problemi di natura vascolare. Un incontro dove verranno presentate anche delle importanti novità terapeutiche che peraltro stanno dando ottimi risultati nella cura del diabete».