Montefortino, in arrivo fondi contro il dissesto idrogeologico

FERMO – Sono stati trasferiti oltre 439mila euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle Marche in seguito all’approvazione del progetto esecutivo per sistemare un dissesto a Montefortino, in provincia di Fermo. Si tratta del dissesto che interessa il muraglione di via Petetta, proprio sotto la scuola. A firmare il decreto il Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. L’intervento andrà a mitigare i rischi idrogeologici nell’area circostante l’edificio scolastico, garantendo maggiore sicurezza per gli studenti e per la comunità del borgo fermano.

«Vogliamo garantire la sicurezza delle strutture scolastiche dell’Appennino centrale, che rappresentano il primo baluardo contro lo spopolamento che interessa da troppi anni le aree interne, anche marchigiane – commenta il commissario Castelli -. Le famiglie restano laddove trovano condizioni di sicurezza, servizi e possibilità di lavorare, oltre a una qualità della vita elevata. Possiamo davvero invertire la rotta di questa tendenza, proseguendo in un lavoro comune che ci vede fianco a fianco con il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, con il sindaco Domenico Ciaffaroni e con l’Usr Marche. Voglio ricordare – conclude Castelli -, che Montefortino è anche capofila di un importante progetto di sviluppo finanziato da Next Appennino. Il Destination management Comprensorio dei Sibillini, che vede i Comuni del territorio uniti sotto un unico brand forte e strutturato, capace di intercettare quelle nicchie di mercato attente ai temi della sostenibilità, del turismo di qualità e dell’outdoor».