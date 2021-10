Monsignor Gianpiero Palmieri è il nuovo Vescovo di Ascoli

ASCOLI PICENO – Nominato da Papa Bergoglio il nuovo Vescovo di Ascoli. Si tratta di monsignor Gianpiero Palmieri, 55 anni, già vescovo di Idassa ed ausiliare della Diocesi di Roma. L’annuncio è stato dato oggi nella Cattedrale di Sant’Emidio dall’amministratore apolostico Domenico Pompili. Palmieri è nato a Taranto nel 1966 ed è stato nominato presbitero nel 1992 per la diocesi della Capitale. Già numerosissimi i suoi incarichi in seno alla Chiesa, in particolare nell’Azione Cattolica e in varie parrocchie dell’area di Roma.

Teologo e membro di due Commissioni della CEI

Laureato in Teologia Dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana, Palmieri è stato negli ultimi anni incaricato del Servizio della formazione permanente del clero, membro della Commissione per le migrazioni della Conferenza episcopale laziale e del Servizio per la carità e la salute della CEI.

Il nuovo vescovo di Ascoli ha salutato in video i fedeli presenti in cattedrale e ringraziato mons. Pompili, vescovo di Rieti, per il lavoro svolto nel capoluogo piceno negli ultimi mesi. Il nuovo capo della Diocesi ascolana, tra i più giovani di sempre nel ruolo che andrà a ricoprire, sarà in città il 28 novembre.