Monopattini elettrici, a San Benedetto osservati speciali

SAN BENEDETTO- Dureranno fino a fine settembre 2022 i controlli mirati della Polizia Municipale di per l’utilizzo in sicurezza dei monopattini elettrici. Le pattuglie di pronto intervento, quelle in servizio e-bike sul lungomare e gli operatori in servizio nelle zone centrali, in particolare nelle aree pedonali, controlleranno che i conducenti dei monopattini elettrici rispettino le norme disposte per la circolazione di questi mezzi, così da non esporre se stessi e gli altri utenti della strada, soprattutto pedoni e ciclisti, a situazioni di pericolo.



La campagna di “controlli mirati” è in realtà anche un’iniziativa di informazione, poiché attraverso l’azione di controllo si potranno avvicinare diverse persone ogni giorno, in particolare i giovani che rappresentano i maggiori utilizzatori del monopattino elettrico e che sono quindi i principali destinatari della campagna.

L’esigenza di intensificare i controlli nasce anche dalle molte segnalazioni e richieste che i cittadini rivolgono quotidianamente agli operatori della Polizia Municipale: viene chiesto, ad esempio, se è possibile caricare una persona sul monopattino, magari un bambino, se è possibile trasportare il cane o appoggiare le borse della spesa, se si possono installare seggiolini o cestini. Nessuna di queste cose è permessa.



Molte le domande anche sull’uso del casco, che è obbligatorio solo per i conducenti minorenni.

La Polizia municipale resta a disposizione per fornire ogni chiarimento sulla normativa che disciplina e limita l’uso dei monopattini elettrici.

Ecco le principali regole per condurre i monopattini elettrici: