Monopattini elettrici e infrazioni: più di cinquanta multe a San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Se non è un giro di vite, poco di manca. A San Benedetto del Tronto, infatti, la polizia municipale ha comminato ben 53 sanzioni nei confronti di chi, andando in monopattino elettrico, non ha rispettato le regole della strada. L’attività di controllo, in particolare, è stata svolta tra agosto e settembre, ma i dati sono stati comunicati in queste ore.

I dati

In tutto, gli agenti della municipale hanno sottoposto a controllo oltre 200 conducenti e, come detto, sono state 53 le violazioni riscontrate. I controlli sono stati effettuati prevalentemente all’interno dell’area pedonale urbana del centro città e lungo la pista ciclabile del lungomare. In merito alle sanzioni, in 22 casi sono stati multati ragazzi minorenni che non indossavano il casco. In 16 casi, invece, le sanzioni sono arrivate poiché i conducenti dei monopattini elettrici passavano sul marciapiede o andavano addirittura controsenso lungo la strada. Undici multe, invece, sono state comminate in quanto si andava in due sul mezzo. La maggior parte delle violazioni al codice della strada è stata commessa nella zona del lungomare, circa il 60%.

L’obiettivo di tale attività di controllo, attuata appunto dalla polizia municipale di San Benedetto del Tronto, è stato quello di tutelare la pubblica sicurezza dei cittadini, considerando il fatto che i monopattini elettrici sono mezzi abbastanza pericolosi se utilizzati senza rispettare le regole della strada. Gli agenti, oltre a sanzionare con le multe chi si macchiava di violazioni, hanno anche provveduto a informare la popolazione sui corretti comportamenti da adottare e sui rischi da evitare.