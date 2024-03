Malloni e Ixos portano la creatività tricolore in Cina

L’eccellenza del Made in Marche arriva in Cina con il Gruppo Malloni di Porto Sant’Elpidio (Fermo) che nella sua strategia di espansione guarda sempre più ad Oriente. Lo testimonia la passerella della Shenzhen-Milan Lifestyle Week, dove l’azienda marchigiana di abbigliamento e calzature ha sfilato con i suoi brand di punta, Ixos e Malloni.

La prima edizione della Shenzhen-Milan Lifestyle Week ha aperto le porte dal 19 al 22 marzo nella quarta città più popolosa del Paese asiatico, nel cuore del distretto tessile, per un evento che ha unito moda, arte, food e design e che portato in primo piano i brand italiani e cinesi. Il 21 marzo si sono fatti portavoce della creatività tricolore i capi dell’ultima collezione FW 2024/2025 di Ixos e di Malloni.

Nello showroom Eachway Art and Fashion Museum, Ixos ha proposto il suo progetto di total look, ed uno stile dinamico e urbano che ammicca alla clientela giovane; al centro della nuova collezione, un’attitudine rock e anticonvenzionale, in cui le tonalità neutre sono contaminate da elementi di luce e texture materiche, e un mix armonioso di volumi.

La nuova collezione autunno inverno del brand Malloni ha fatto leva sul gioco dei contrasti, con un codice stilistico molto elegante. Spazio a opposti che si attraggono mescolando forme over con altre slim, tra costruzioni strutturate alternate a una fluidità di indosso raffinata e spontanea all’insegna di un minimalismo sartoriale da manuale, riflesso di una fattura sapiente e artigianale votata all’eccellenza.

«Partecipare alla Shenzhen-Milan Lifestyle Week ha rappresentato un’eccezionale opportunità per promuovere ulteriormente il nostro brand Ixos», ha commentato Fabio Malloni, Ceo del gruppo marchigiano. «Seguiamo sempre con molto interesse i trend del mercato internazionale per il settore del fashion luxury e la Cina è per noi fondamentale, in quanto siamo già presenti sul territorio con un importante distributore e decine di clienti».

«La presenza di Malloni alla Shenzhen-Milan Lifestyle Week – ha aggiunto l’amministratore delegato – è un’opportunità unica per noi per proseguire in quel percorso di ingresso in una realtà come questa nella quale puntiamo molto e in cui siamo già presenti. Il nostro obiettivo e il nostro impegno sono quelli di mantenere relazioni solide e durature sia con i nostri partner commerciali che con i consumatori: vogliamo stabilire nuove connessioni ed esplorare altre opportunità di business facendo conoscere il nostro prodotto».