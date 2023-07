Moda Made in Marche: Dal Trading per il brand Stella Jean fino al 2029

Dal Trading, azienda di San Benedetto del Tronto (AP) attiva dal 1986 nella produzione e commercializzazione di abbigliamento prêt-à-porter, ha annunciato di aver prolungato l’accordo di licenza mondiale con il brand Stella Jean, attivo da maggio 2020, fino alla primavera/estate 2029. La collaborazione, che fino ad ora ha previsto esclusivamente le collezioni donna e calzature della designer italo haitiana Stella Jean, «verrà estesa alle categorie del menswear e kids», si legge in una nota stampa.

Immagine di Stellajean.it

Il menswear, spiega la nota di Dal Trading, ha debuttato con una capsule collection primavera/estate 2024, che include una selezione di circa 30 capi. L’appuntamento con la collezione kids, dedicata alla moda bambina, è fissato all’anno successivo, con la collezione PE 2025. Sono previsti inoltre ulteriori investimenti in ambito e-commerce, con la creazione di un nuovo website, che verrà lanciato entro la fine del 2023.

Guidata dall’amministratore unico Raffaele Speranza, Dal Trading produce made in Italy tra le Marche e l’Abruzzo. La sua strategia di sviluppo è focalizzata su Italia, Stati Uniti e Benelux, principali Paesi target del brand. Lo scorso anno ha registrato un fatturato di 2,3 milioni di euro e prevede per il 2023 una crescita importante, a circa 3 milioni. Il giro d’affari è realizzato per il 70% all’estero.