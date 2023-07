FOLIGNANO – Primi verdetti alla decima edizione de ‘Il mio kanto libero’, la kermesse canora organizzata da Nerio Masia e Paolo Nazzari, che da anni rappresenta una vetrina per i principali talenti canori del territorio e, soprattutto, un’occasione di divertimento e aggregazione per tutti coloro che amano cantare. Quest’anno la manifestazione, promossa in sinergia con l’associazione ‘Ascoli +’ e l’amministrazione comunale, sta andando in scena a Villa Pigna, nel Comune piceno di Folignano, nel piazzale antistante il palazzetto.

I partecipanti

Tra lunedì e venerdì si sono svolte le due semifinali. A queste hanno partecipato 34 concorrenti nella sezione ‘Over 14’, undici nella categoria ‘Green’ (9-13 anni) e due tra i ‘Baby’. In tutto, dunque, una cinquantina di cantanti (o aspiranti tali) di tutte le età e provenienti anche da fuori regione. E non sono mancate le emozioni. I baby, Aurora Straccia e Francesco Di Marco, sono stati premiati entrambi. Nelle altre due categorie, invece, la finalissima andrà in scena venerdì, dalle 21, sempre a Villa Pigna. Per quanto riguarda gli ‘Over 14’, sono venti i cantanti che si contenderanno la vittoria. Si tratta di Ilaria Ngjeliu, Rebecca Di Pietro, Elisa Luciani, Ilaria Di Matteo, Camilla Palmisano, Martina Icolaro, Sara Lonzi, Sofia Bevilacqua, Giulia Carosi, Leonardo Corradetti, Giuliana Marinelli, Janis Scatena, Charlize Scardozzi, Chiara Medori, Valentina Agostinelli, Greta Foglia, Sara Mariani, Marco De Luca, Veronica Gabrielli e Vanessa Ragni. Martina Icolaro, però, non ci sarà e al suo posto è stata ammessa Michelle Neri.

I più piccoli

Tra i ‘Green’, invece, si sono qualificati per la finalissima di venerdì Paolo Celani, Chiara Bachetti, Federico Vecchi, Angelica Gonzales Paz, Antonella Toro, Dalila Pierantozzi ed Eleonora Rogante. A valutare ogni singola performance, anche in finale, sarà una giuria tecnica, composta da esperti di musica e professionisti del settore. Presenti, sin dalle 19, anche gli stand gastronomici con primi piatti, panini, fritti e bevande ghiacciate. E’ possibile prenotare il proprio tavolo per assistere alla finale: per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero di Whatsapp 351/8540094. L’ingresso alla serata, comunque, è libero e gratuito.