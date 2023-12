Minore in fuga dalla comunità, rintracciato dalla Polfer di San Benedetto del Tronto

L'intervento a bordo del treno IC 612 diretto a Milano, dove il Capotreno segnalava la presenza di un minore extracomunitario non accompagnato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo scorso 29 novembre il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto del Tronto su segnalazione della Sala Radio Compartimentale di Ancona è intervenuto a bordo del treno IC 612 diretto a Milano. Il Capotreno segnalava la presenza di un minore extracomunitario non accompagnato.

Il ragazzo rintracciato dagli operatori della Polfer che è stato accompagnato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica del Commissariato di PS di San Benedetto del Tronto per l’identificazione, è risultato essersi allontanato dalla comunità educativa di Ripa Teatina, provincia di Chieti, la stessa mattina. Dopo il disbrigo delle formalità del caso è stato affidato a personale dello stesso centro per il rientro in sede.