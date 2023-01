“Messi al mondo”, è uscito il nuovo singolo del cantautore ascolano Vinicio Simonetti

ASCOLI PICENO- Si intitola ” Messi al mondo” il singolo che segna il ritorno del cantautore ascolano Vinicio Simonetti. Disponibile dal 6 gennaio su tutti i digital store, il nuovo brano, insieme al precedente “Cento te” pubblicato lo scorso ottobre, anticipa l’uscita del terzo album.

Il brano

Il pezzo, in un accattivante rock porta l’ascoltatore in mondi esotici, verso una riflessione sulla vita.

«”Messi al mondo” è un tornare indietro, a quando tutto è cominciato. È una morte al contrario e provare ad immaginare cosa abbiamo pensato, prima di buttarci quaggiù. Se e come abbiamo pensato di affrontare questo viaggio- ha spiegato Vinicio Simonetti– Abbiamo scelto dove nascere? Chi conoscere? Il salto quantico ci priva della memoria. Ci siamo lasciati dei segnali? Il libero arbitrio? Il brivido della colonna vertebrale. L’anima ci può parlare?».

Brano interessante, una canzone che ti entra in testa già dal primo ascolto.

Un’immagine del videoclip di “Messi al mondo” dell’ascolano Vinicio Simonetti

Un nuovo modo di catalizzare emozioni che segna una vera e propria svolta nel percorso musicale dell’artista ascolano. Anche la location dove è stato girato il videoclip è suggestiva: all’interno di Tetsu di Alessandra Alessandrini, in pieno centro storico, dove lavora un amico dell’artista Mirko Ubaldi, con alcune scene nella toilette del locale.

Particolare il colore nello sfondo, che sembra richiamare il film Matrix.

«Non so se è bello dirlo, ma per adesso sto provando poche emozioni per questo brano. Ero fermo da un anno nella produzione di brani, ne avevo scritti solo due in italiano e non riuscivo ad andare avanti- ha spiegato Vinicio Simonetti– Ho cominciato a riprendere alcune registrazioni nel telefono, fino a trovare un giro di chitarra e basso, registrato a ripetizione. Non lo ricordavo assolutamente. L’ho riesumato. Il testo non ricordo nemmeno come sia venuto. Ho seguito il flow, come dicono i “Queen of the Stone Age”».

L’artista

Classe 1990, Vinicio Simonetti è un cantautore e chitarrista ascolano che ha già alle spalle la pubblicazione di due album. Le sue melodie spaziano dal rock blues fino al funky folk. A breve, uscirà il suo terzo abum contenente i due brani in italiano, “Cento Te” e “Messi al mondo”, con cui rispetto ai due precedenti, pone l’attenzione più sul contenuto che sulla melodia. Organizzatore di eventi con l’associazione Distrarte Festival, crede che la potenza comunicativa della musica dal vivo sia un elemento fondamentale per emergere anche nel mondo virtuale. Questo nuovo cammino in italiano sembra essere rivelatorio per Vinicio, che si definisce in un oceano di sensazioni da canalizzare e raccontare.