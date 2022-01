Medico arrestato ad Ascoli per Green pass falsi: fissato l’interrogatorio di garanzia

ASCOLI PICENO – Si terrà venerdì 7 gennaio l’interrogatorio di garanzia di Giuseppe Rossi, il medico di base di Ascoli arrestato con l’accusa di falso ideologico perché avrebbe rilasciato una settantina di Green pass senza aver somministrato il vaccino. Il confronto con i magistrati avverrà nel carcere di Montacuto, ad Ancona, dove l’uomo è detenuto.

Sempre venerdì si svolgerà l’interrogatorio anche per Maurizio Strappelli, il 59enne ritenuto dalla Procura ascolana l’intermediario tra il medico e i pazienti coinvolti nella vicenda. L’uomo si trova agli arresti domiciliari. Questi ultimi, molti dei quali non residenti nel Piceno, sono indagati per falso in concorso con il professionista.

Secondo gli inquirenti, il dottor Rossi si sarebbe disfatto di molte dosi di vaccino acquisite presso l’Asur. È accusato anche di truffa e peculato. Su di lui l’Ordine dei medici di Ascoli ha aperto una procedimento disciplinare. «Siamo in attesa dei documenti della Procura – ha detto Fiorella De Angelis, presidente dell’Ordine – per valutare la situazione. Ma la sospensione è un atto ope legis».