ASCOLI – Oltre un milione di euro. È questa la somma investita dal Comune di Ascoli per la riqualificazione di alcuni spazi urbani e per il rifacimento di strade e marciapiedi, alcuni dei quali versano ormai da anni in assoluto stato di degrado. Il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Cardinelli, infatti, hanno acceso un mutuo per finanziare il progetto.

Due stralci di intervento

Le varie opere saranno suddivise, in realtà, in due stralci da quasi mezzo milione di euro ciascuno. Ciò, ovviamente, al fine di agevolare i vari interventi. Si comincerà con tredici zone della città, mentre nella seconda fase dei cantieri ci si concentrerà su altre 16 zone di Ascoli. In un primo momento, dunque, saranno protagonisti dell’intervento di riqualificazione tre quartieri molto popolosi, vale a dire Monticelli, Porta Maggiore a Campo Parignano. I lavori riguarderanno il rifacimento degli asfalti, ma anche le tinteggiatura delle strisce pedonali, la sistemazione dei marciapiedi e tutto ciò che potrebbe portare al miglioramento della viabilità per le auto e della sicurezza per i pedoni.

Tante opere a Monticelli

Per quanto concerne Monticelli, in particolare, il Comune ha intenzione di sistemare il parcheggio che si trova a Largo dei Mandorli, dopo le tante richieste arrivate in questi anni dagli stessi residenti. Anche Largo dei Gladioli beneficerà di un intervento, così come l’area di Croce di Tolignano, sempre molto trafficata in quanto snodo cruciale per chi giunge nel quartiere periferico della città. Un quartiere, vale la pena ricordarlo, nel quale è presente l’ospedale cittadino.

La seconda parte dei lavori

Il secondo stralcio, invece, partirà appena termineranno i lavori del primo, dunque nel giro di qualche mese, e interesserà altre sedici zone della città. Sono previsti dei piccoli interventi anche in alcune vie del centro storico. Insomma, un maxiprogetto che il Comune ha voluto predisporre per rendere la città delle cento torri ancora più vivibile, sicura e soprattutto accogliente per i tanti turisti che, soprattutto nella stagione estiva, la scelgono come meta delle proprie vacanze.