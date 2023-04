Marijuana e hashish nel comodino, arrestato dai carabinieri di Ascoli Piceno

Il 26enne era stato sottoposto a controllo in una delle viuzze del centro storico, la perquisizione poi è stata estesa alla sua abitazione dove sono stati trovati altro stupefacente, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione

ASCOLI PICENO – Proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno. I vari dispositivi, opportunamente dislocati sul territorio della Provincia, hanno visto nell’attuale periodo festivo una forte intensificazione, con servizi a largo raggio per il monitoraggio delle più importanti vie di comunicazione e con specifiche attività finalizzate al contrasto dei furti, delle truffe e dello spaccio di stupefacenti.

Proprio in tale ultimo contesto, i Carabinieri della Stazione di Ascoli Piceno, durante uno specifico controllo di alcuni giovani, effettuato nelle viuzze del centro storico, hanno rinvenuto indosso ad un 26enne del luogo una modica quantità di marijuana. Il giovane, all’atto del controllo, si mostrava particolarmente nervoso, cosa che induceva i militari ad approfondire l’accertamento mediante una perquisizione più approfondita che veniva quindi estesa anche alla sua abitazione. Ciò permetteva ai Carabinieri di rinvenire, nel comodino della sua camera da letto, circa 30 grammi di stupefacente tipo marijuana e qualche grammo di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi ed un bilancino di precisione, tutto sottoposto a sequestro. In virtù di tali fatti, il 29enne, che ora dovrà rispondere detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nella ipotesi di lieve entità, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari.

In sede di giudizio direttissimo l’arresto è stato convalidato e il giovane è stato liberato e sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Verifiche in corso da parte dei Carabinieri per accertare la provenienza della droga.

I controlli dei Carabinieri di Ascoli Piceno proseguiranno quindi senza sosta, come già anticipato, per tutto il periodo delle imminenti festività onde fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini.