Marche, la legge sull’enoturismo in consiglio il 9 novembre. Nel Piceno prosegue il tour nei ristoranti

ASCOLI – La nuova legge sull’enoturismo andrà in discussione in consiglio regionale martedi 9 novembre. Lo ha annunciato oggi l’assessore all’agricoltura Mirko Carloni, intervenendo in videoconferenza alla presentazione dei risultati della prima parte del tour enogastronomico “Prossima Fermata Piceno“, realizzato nell’ambito del progetto regionale Marche dal titolo “dalla Vigna alla Tavola”. Obiettivo della legge quello di creare e sostenere nuovi percorsi di turismo esperienziale, che puntino sul vino come attrattore di nuovi flussi turistici ed economici. E ciò integrando non solo i territori e le aree vitivinicole maggiormente vocate delle Marche ma anche promuovendo una collaborazione più stretta con le altre realtà della produzione alimentare locale, oltre che con il sistema ricettivo ed alberghiero.

Mirco Carloni

«Le aziende del settore devono diventare luoghi di accoglienza turistica in tutte le zone – ha detto l’assessore Carloni- E ciò con lo scopo di far crescere tutta la filiera a loro collegata, recuperando anche quel gap che abbiamo rispetto ad altre regioni come la Toscana o il Piemonte. Quanto al mercato di riferimento occorre guardare a quello nordeuropeo in generale, ma in particolare a quello francese, più maturo e che apprezza la bellezza del nostro territorio, dei vini e del cibo di qualità. Anche per questo stiamo pensando di organizzare un evento di presentazione dei nostri progetti all’Ambasciata italiana a Parigi».

Grande partecipazione per progetto “Dalla Vigna alla tavola”

Nel frattempo, prosegue in tutte le Marche il programma di valorizzazione denominato “Dalla Vigna alla Tavola” che coinvolge 300 cantine e decine di ristoranti in tutte le province. In totale si stanno attuando nei locali più prestigiosi della regione 341 eventi che – finanziati dal bando regionale collegato – vogliono aiutare il sistema enogastronomo a ripartire dopo il blocco per il covid.

Nella provincia di Ascoli, il tour in 13 tappe denominato “Prossima Fermata Piceno“, e curato da Tuber Communication, ha già sviluppato 9 incontri a tema in alcuni dei ristoranti più rappresentativi dell’area.

«Il programma ha riscosso grande successo con il tutto esaurito dei posti in quasi tutti gli eventi realizzati – ha detto Stefano Greco, coordinatore del tour nel corso della conferenza stampa svoltasi al Caffè Meletti di Ascoli – L’obiettivo è quello di promuovere il meglio delle eccellenze enogastronomiche del Piceno, dal pesce fresco di San Benedetto al tartufo dei Monti Sibillini, spaziando dalla cucina rurale a quella monastica con il recupero di ricette di antichi manoscritti conservati per esempio a Monteprandone. Ed un tappa si terrà anche al Caffè Meletti con lo chef Davide Di Fabio che il 21 novembre delizierà gli ospiti con i suoi piatti di qualità».

A breve, sabato 30 ottobre il percorso farà sosta all’Osteria Ophis di Offida, con un evento curato dallo chef Daniele Citeroni. Quest’ultimo è intervenuto all’incontro di oggi ad Ascoli, insieme alle produttrici di vino Irene Cameli – dell’omonima azienda – e Antonella Quitadamo della cantina Il crinale di Castorano.