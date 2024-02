Le Marche in Festival, a Sanremo protagonista la provincia di Fermo

A Sanremo al Villaggio del Festival le Marche continuano a farsi apprezzare secondo programma. La ribalta oggi è per il territorio di Fermo. Piazza Eroi Sanremesi si è riempita sin dalla mattina delle sonorità e colori di Castel Clementino e del suo Torneo Cavalleresco.

Il primo scatto vede il presidente della Camera di Commercio delle Marche (tornato a Sanremo dopo la pausa marchigiana che lo ha visto ad Arquata col ministro Abodi, il governatore Acquaroli e il commissario Castelli all’avvio del cantiere del nuovo Palazzetto dello Sport) insieme ai sindaci della provincia fermana: con Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo, anche Carla Piermarini prima cittadina di Ortezzano, Marco Rotoni sindaco di Servigliano, Alessio Pignotti sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Valerio Vesprini sindaco di Porto San Giorgio, Giovanni Carelli sindaco di Montottone.

Il sindaco del Comune capoluogo è a Sanremo anche in veste di presidente Anci Marche, partner fondamentale dell’iniziativa promossa e ideata da Camera Marche con Regione Marche, BIM Tronto e Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016.

«Siamo molto lieti e onorati della partecipazione della Città di Fermo a Sanremo al Villaggio del Festival, di questa importante opportunità ringraziamo la Regione Marche, la Camera di Commercio delle Marche e l’Anci regionale», commenta Calcinaro al GlassBox delle Marche. «In questi giorni in considerazione della seguitissima kermesse canora e delle presenze turistiche in questa città, essere qui rappresenta per noi una vetrina promozionale di grande rilevanza. Ambasciatrice della nostra Città è la Cavalcata dell’Assunta, la rievocazione storica di Fermo che come noto ha il suo culmine ogni 15 agosto con la corsa al Palio tra le contrade cittadine, presente oggi con figuranti, sbandieratori e tamburini, che portano sempre alti il nome e l’immagine di Fermo in quanto partecipano tutto l’anno ad eventi nazionali ed internazionali, fra cui la recente Bit a Milano. I numeri dello scorso anno hanno confermato come Fermo sia la quarta città della regione per presenze turistiche, i camping di Marina Palmense e Lido sempre nel 2023 hanno registrato numeri altissimi e si sta puntando sempre più sul turismo culturale. Senza dimenticare i benefici al territorio che porterà a breve il ponte ciclopedonale che collegherà Fermo con Porto San Giorgio e la mobilità dolce come obiettivo che questa importante opera pubblica raggiunge».

Con Calcinaro anche Annalisa Cerretani, assessore al Turismo della giunta fermana che aggiunge: «Oltre a un continuo potenziamento dell’offerta e delle politiche turistiche per cui proprio recentemente ci sono state riconosciute delle risorse del Fondo Nazionale del Turismo, come assessorato al turismo stiamo lavorando su più fronti, dall’incoming all’accoglienza ad azioni ed investimenti del settore, attraverso l’innovazione tecnologica ed organizzativa, l’accessibilità, la comunicazione e la promozione. Come Città, inoltre, siamo capofila di un progetto intercomunale per i Comuni costieri con un brand unico che ha visto a novembre la firma del protocollo d’intesa di 6 Città della costa e che vede insieme appunto Fermo, Porto San Giorgio, Porto S. Elpidio, Pedaso, Altidona e Campofilone. In più Anci nazionale ha riconosciuto la validità e l’efficacia del progetto tanto da scegliere di affiancarci, inserendolo nel progetto MediAree che supporta i Comuni stessi nello sviluppo di metodi e progettazioni condivise per accedere più facilmente a fondi europei».

Per le vie di Sanremo oggi sarà possibile imbattersi nei figuranti della Cavalcata dell’Assunta di Fermo e della Contesa del Secchio di Sant’Elpidio a Mare.

E ai sapori marchigiani, e liguri, sarà dedicata la cena fusion di stasera a Villa Ormond promossa da Camera di Commercio delle Marche e Camera di Commercio Riviere di Liguria in collaborazione con LINFA Azienda Speciale di Camera Marche per l’Agroalimentare a Sanremo presente col suo Vice Presidente Gianfranco Santi.

Domani gran finale con la giornata dedicata alla provincia di Ascoli Piceno.