Tutti di corsa da Acquasanta ad Ascoli: torna la ‘Mezza Maratona’

ASCOLI – I migliori podisti del territorio, provenienti da Marche e Abruzzo, sono pronti a sfidarsi in uno tra gli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno. Si tratta della ‘Mezza Maratona di Ascoli’, giunta ormai alla quinta edizione e divenuta un’iniziativa tradizionale per tutti gli appassionati della disciplina. L’evento, in programma domenica mattina, è stato presentato oggi in Comune dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, l’assessore allo sport Nico Stallone e i rappresentanti dell’associazione organizzatrice ‘Picchiorunning’.

Il programma

La partenza è fissata per le 9.30 da Acquasanta Terme, mentre l’arrivo avverrà in tarda mattinata a piazza Arringo, nel centro storico ascolano. La mezza maratona si disputa sulla distanza di 21,097 chilometri e quest’anno è stata omologata Fidal, dopo il sopralluogo dei tecnici federali e la certificazione dell’intero percorso. Un itinerario che parte da Acquasanta, appunto, passando lungo la vecchia Salaria con una leggera discesa e due piccole ascese in avvio. L’amministrazione comunale di Acquasanta del sindaco Sante Stangoni è incaricata di gestire i ristori e il presidio agli incroci. Dalla località di Giustimana fino a Piazza Arringo, è di competenza dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno e saranno operativi i vigili urbani nell’intento di limitare l’impatto con il traffico cittadino, nonostante la città attualmente congestionata dai cantieri e dai ponti chiusi. Al vaglio la possibilità di modificare il senso di circolazione del percorso per raggiungere l’arrivo di piazza Arringo sempre per non creare disagi alla circolazione. Lungo il percorso verranno predisposti cartelli indicativi ogni chilometro e ristoro ogni cinque. Il tempo limite per concludere la gara è fissato in tre ore. Affiliando la mezza maratona alla Fidal, gli organizzatori hanno fatto uno sforzo in più con premi in denaro ai primi tre assoluti uomini e donne (più trofeo), ai primi tre di ogni categoria sempre in denaro, ai quarti e ai quinti di categoria solo premi in natura. Le società rientrano nelle premiazioni tenendo conto del numero di atleti iscritti (prime cinque).