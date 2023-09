Mancini testimonial? Dai social una proposta: prendiamoci Dave Mustaine!

Roberto Mancini ancora testimonial delle Marche? Sui social la polemica è più calda che mai, tra voci pro voci contro. Il dibattito impazza e c’è anche chi, tra il serio ed il faceto, suggerisce un nuovo nome al posto di quello di “Mister Mancio D’Arabia”. Il nome è quello di Dave Mustaine, fondatore e frontman di una delle una delle più importanti metal band americane, i Megadeth.

“Ma quindi Mancini out e nuovo testimonial della regione Marche Dave Mustaine?”, chiede un utente di Facebook scatenando una pioggia di like e sorrisi. E c’è già chi sogna, la prossima estate, di vederlo esibire al Bambù Festival di Monte Urano (Fermo), con tanto di “processione con ostensione del vinile di Rust in Peace e coro gregoriano di

Tornado of Souls”.

Il reel da Fermo di Electra Mustaine, figlia di Dave Mustaine frontman del gruppo metal Megadeth

Tutto nasce dalla notizia, diffusa in questi giorni dai principali magazine e siti musicali (True metal, Metalitalia, Spazio Rock, Onda Musicale, Rockol, Radio Freccia etc etc) di Dave Mustaine che il 27 agosto durante un concerto all’AMA Music Festival di Villa Ca’ Cornaro a Romano D’Ezzelino (VI) ha annunciato la volontà di trasferirsi in Italia e di aver acquistato casa nel Bel Paese. La località non è stata precisata ma il popolo del web e gli addetti del settore pensano possa essere nelle Marche, in provincia di Fermo, dove il cantante/chitarrista statunitense produce vino made in Italy con il marchio House of Mustaine. L’azienda, che nella sede in California firma vini internazionali, è condotta dalla figlia venticinquenne Electra Mustaine e dalla moglie Pamela Anne Casselberry.

Da diverso tempo le due donne mostrano orgogliose sui social i vigneti della loro tenuta a Moresco nel fermano. Proprio qui nascono alcuni dei vini più apprezzati della cantina. “Welcome to our paradise! In the Fermo Province of Marche, Italy. Here you can see exactly where your sipping from – our Marche Rosso and Marche Rosato”, ha scritto alcuni mesi fa, in un reel acchiappaclick, Electra, musicista e imprenditrice del vino con 195mila follower su Instagram. Lo vediamo qui e qui

Scorrendo il profilo di Electra, si vede quanto la ragazza e la sua famiglia amino le Marche, e sono diversi i post geolocalizzati tra Fermo e le belle spiagge del Conero. Sempre via social, l’azienda House of Mustaine ha lanciato il suo “wine club” che celebra – così si legge – il fascino delle regioni “orgogliosamente sconosciute” mostrando i paesaggi mozzafiato delle colline del fermano. Qui un reel.

Ieri, il giornalista Gianluigi Riccardo ha accreditato la pista marchigiana con un lungo articolo nel sito di Radio Freccia, chiarendo che dalle tenute nel fermano l’azienda di Mustaine & family produce il rosso Holy Wars, il pecorino Wanderlust, il rosato She-Wolf e il verdicchio Elysian Fields. Tutti nomi che fanno riferimento ai titoli delle canzoni dei Megadeth.

Dave Mustaine con le sue Flying V. Foto dal profilo Facebook dell’artista

In attesa di conferme da parte dello stesso Mustaine, riportiamo le parole pronunciate dal leader dei Megadeth all’AMA Music Festival. Questo quello che ha detto durante il concerto: «Ho qualcosa di davvero speciale da dirvi, ragazzi… Un paio di settimane fa ho comprato casa in Italia. Provate a immaginarvi la scena: vi svegliate domattina e dalla finestra mi vedete arrivare con tutte le scatole. Della serie, “Cristo, quello sembra Dave Mustaine. Guarda tutte quelle chitarre! Deve essere proprio lui! Ve lo devo dire, sono davvero esaltato all’idea di considerare l’Italia il Paese dove vivere. E voglio ringraziarvi tutti per la vostra gentilezza e per avermi insegnato come essere un buon residente qui e come vivere la vita all’italiana». Poi, più avanti nel concerto ha aggiunto: «Quello che ho detto sul mio trasferimento qui è vero. E sono davvero entusiasta all’idea di vivere in Italia quando sarà il momento. Manterremo la residenza negli Stati Uniti, ma vivremo qui. E non vediamo l’ora di conoscervi. Penso che ci divertiremo molto insieme».

Parole che potrete ascoltare voi su youtube, nel concerto dell’Ama Music Festival.