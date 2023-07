Maltrattamenti in famiglia, arrestato 75enne a Venarotta

L'uomo aveva forzato la porta di casa con un piede di porco perchè la moglie, mercoledì, non voleva farlo entrare

VENAROTTA – Un settantacinquenne residente nel comune piceno di Venarotta è stato arrestato dai carabinieri dopo aver violato il decreto di allentamento dalla propria abitazione che gli era stato inflitto a seguito dei ripetuti maltrattamenti in famiglia. Un provvedimento che si era reso necessario dopo che la moglie si era rivolta ai carabinieri raccontando le ripetute aggressioni subite dal marito.

La ricostruzione

Era quindi stato attivato il ‘codice’ e l’uomo era stato allontanato dall’abitazione con l’obbligo di rimanere ad una distanza di almeno 500 metri dalla moglie. La donna dopo un periodo trascorso a casa dalla figlia, mercoledì aveva fatto ritorno a Venarotta. Intorno alle 20 il marito si è presentato davanti al portone di casa ma la moglie non gli ha aperto. A quel punto, il settantacinquenne si è armato di un piede di porco deciso a forzare la porta per entrare in casa ma poco dopo sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato e rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto a disposizione dell’autorità giudiziaria.