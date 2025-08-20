Maltignano, sfregiata l’auto del sindaco

ASCOLI – Il sindaco di Maltignano, Claudio Flamini, è stato vittima di un atto vandalico. La sua auto, infatti, parcheggiata proprio davanti alla sua abitazione, è stata ‘rigata’. Il fatto è avvenuto tra venerdì e sabato. Lo stesso primo cittadino, con un ‘post’ su Facebook ha chiesto all’autore del gesto di farsi avanti per risolvere la situazione senza alcun tipo di denuncia.

L’appello

«Mi è stato fatto questo bel regalo sotto casa – le parole del sindaco -. Non capisco come nel 2025 ancora possano avvenire questi fatti. Comunque farò monitorare le telecamere di sicurezza poste al bivio, quindi se qualcuno volesse farsi avanti in privato ne parliamo tranquillamente tra persone civili. Poi non ci sarà più tempo». Un bruttissimo gesto che ha suscitato anche tante reazioni tra i residenti del comune di Maltignano, i quali hanno espresso la propria vicinanza al primo cittadino. Claudio Flamini, tra l’altro, da qualche tempo è anche alle prese con dei seri problemi di salute e proprio poche settimane fa aveva subito un ricovero in ospedale. Ora ci si sono messi anche i vandali a rendere ancora più difficile il suo periodo.