MALTIGNANO- Il comune di Maltignano ha ottenuto due finanziamenti nell’ambito delle risorse stanziate dal Pnrr, che consentiranno la ristrutturazione di alcuni tratti di strade comunali e il rifacimento del campo sportivo. A comunicarlo il primo cittadino, Armando Falcioni: «Sono stati ottenuti due finanziamenti a fondo perduto, quindi senza nessun carico per il bilancio comunale, a valere dei fondi Pnrr per le aree del cratere sismico. Sono stati quindi riconosciuti al comune l’interesse pubblico nonché la completezza dei progetti».

I progetti

I due finanziamenti ottenuti dal comune di Maltignano, per un importo complessivo di 1 milione e 350.000 euro permetteranno di potenziare alcuni servizi. Il primo di circa 1 milione di euro, riguarderà la ristrutturazione dei campo sportivo di via Faraone ove sono previsti la sostituzione del manto erboso in sintetico, il rifacimento degli spogliatoi con la realizzazione nelle adiacenze di una area attrezzata, oltre che un collegamento con le vicine strutture scolastiche e le aree pubbliche.

Il secondo, di circa 350mila euro prevede il rifacimento di alcuni tratti di strade comunali periferiche, in particolare di via Pincerite e via Mediana inferiore.