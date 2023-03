Maltignano diventa borgo storico delle Marche

MALTIGNANO- Il comune di Maltignano denominato ” borgo storico delle Marche”. È stato inserito infatti, nell’ elenco dei “ borghi storici delle Marche“, istituito presso la struttura organizzativa regionale competente in materia di turismo e pubblicata sul sito della Regione, per la valorizzazione di quei comuni che hanno i seguenti requisiti: numero di abitanti non superiore a 5.000, prevalenza di edifici storici- artistici sull’ insieme della massa costruita e presenza di attività commerciali, servizi e dotato di potenzialità turistiche.

La novità

Soddisfazione da parte del sindaco di Maltignano, « E’ un risultato di grande livello – ha dichiarato il primo cittadino, Armando Falcioni– la notizia ci inorgoglisce e ripaga del grande lavoro svolto dal Vice sindaco Monica Mancini Cilla e da tutta l’amministrazione per il raggiungimento di un obiettivo ambizioso ma di grande prestigio perché ci permetterà di intercettare tanti fondi nazionali e comunitari atti alla valorizzazione sia del patrimonio pubblico sia di quello privato. Da non dimenticare che le opportunità saranno tante, tra le quali quelle degli alberghi diffusi, della ricettività, della conversione di immobili al fine di apertura di attività commerciali a all’efficientamento energetico della pubblica illuminazione .Questo risultato segue quello della conclusione dei lavori per l’indagine sulle cavità del sottosuolo dello stesso centro storico che ha permesso di liberare la ricostruzione delle cosiddette “B”, dopo che per gli immobili maggiormente colpiti e classificati come “E” era già autorizzata già la relazione geologica, al fine di una ricostruzione più rapida ma con la certezza della sicurezza a tutela».