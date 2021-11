Maltempo su Ascoli: frane e problemi alla viabilità in molte frazioni collinari

Smottamenti e disagi sul Colle San Marco e in località di periferia. Vigili del fuoco in azione a Castel Trosino

ASCOLI- Frane, smottamenti e disagi ad Ascoli a causa del maltempo che ha imperversato per quasi tutta la giornata di oggi. Le piogge insistenti e a tratti molto forti hanno provocato cadute di alberi e problemi alla viabilità e al traffico soprattutto nelle frazioni collinari della città. Strade interrotte verso Rosara, terra sulle carreggiate in tante località di Colle San Marco, a sud del capluogo.

L’acqua ha invaso abitazioni e locali anche a Castel Trosino, facendo scattare l’intervento dei vigili del fuoco. In azione sul territorio comunale anche i vigili urbani, mentre il fango ha invaso anche le arterie della zona industriale, nella periferia est di Ascoli.

Disagi e smottamenti sulle strade che collegano la città con le frazioni di Fonte di Campo e Valle Fiorana. Non si segnalano però feriti o residenti in situazioni di pericolo. Al lavoro anche mezzi della Provincia per liberare le carreggiate ostruite. Nel tardo pomeriggio l’intensità delle precipitazioni è diminuita. Ma l’allerta rimane alta. Previste piogge anche nelle prossime ore.