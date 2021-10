Maltempo sull’Ascolano: allagamenti dei sottopassi e black-out elettrici

ASCOLI – Il maltempo ha investito questa mattina 7 ottobre anche l’Ascolano. Piogge torrenziali e vento su gran parte della provincia, con disagi al traffico e agli spostamenti dei cittadini. Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti soprattutto nei sottopassi stradali, in diverse centri urbani.

Vettura bloccata a Castel di Lama

Chiusi alcuni di questi a San Benedetto, così come a Villa S.Antonio, nella Vallata del Tronto. Qui un auto è rimasta bloccata nella carreggiata del sottopasso che collega la zona industriale con la Salaria, nell’area di Castel di Lama. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare la vettura dalla carreggiata. Ma l’automobilista era già uscito da solo dal suo mezzo, senza troppi problemi.

Interruzioni di corrente ad Ascoli

Ad Ascoli si sono verificati alcuni black-out elettrici, in particolare nel quartiere di Porta Maggiore, in via Fermo. Ma le interruzioni a intermittenza, per la durata di un’ora per volta, si ripetono da due giorni. Al momento nel capoluogo e nel comprensorio non si segnalano incidenti o danni gravi a cose e persone. Massima allerta per l’evoluzione della situazione meteorologica.