CUPRA MARITTIMA – Un’altra morte improvvisa, un’altra immane tragedia. Il Piceno è sotto choc per la terribile scomparsa di Stefania Zampieri, la ragazza di 37 anni deceduta ieri a Cupra Marittima. La giovane donna sarebbe morta a seguito di un arresto cardiaco, colta dal malore mentre si trovava a letto, nella sua abitazione.

La ricostruzione

È stato il padre a scoprire il corpo della figlia, ormai senza vita. L’uomo, infatti, era rientrato a casa nel pomeriggio, accorgendosi che la ragazza non era per nulla uscita di casa. A quel punto è andato nella sua camera da letto e l’ha trovata immobile. Il papà di Stefania, allora, ha subito allertato i soccorsi e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 i quali, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. In casa della ragazza, ovviamente, sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi di rito. Al momento la salma è a disposizione della Procura di Fermo per un eventuale esame autoptico che dovrebbe svolgersi all’ospedale Murri. L’obiettivo, appunto, è stabilire con esattezza quali siano state le cause del decesso. A quanto pare, la 37enne era in perfette condizioni di salute e non soffriva di particolari disturbi. La notizia relativa alla morte improvvisa di Stefania Zampieri ha gettato nello sconforto l’intera città di Cupra, visto che la ragazza era molto conosciuta e benvoluta. La data del funerale verrà stabilita solo a seguito dell’autopsia, quando la salma verrà restituita ai suoi familiari.