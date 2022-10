Si sente male mentre raccoglie le castagne. Dramma ad Ascoli: muore 68enne

ASCOLI – Domenica tragica, per il Piceno, quella di ieri 2 ottobre. A pochi giorni dalla drammatica morte di Giulio Gaspari, a causa dell’incendio avvenuto giovedì scorso nel quartiere di Monticelli, la città si è trovata a dover affrontare un altro lutto. Ieri mattina, infatti, è deceduto il 68enne Giancarlo Gabrielli. Si è sentito male mentre stava raccogliendo le castagne.

La ricostruzione

L’uomo, appunto, si trovava a pochi passi dal pianoro di colle San Marco quando, intorno alle nove, è stato colto da un improvviso malore. Probabilmente si è trattato di un attacco cardiaco, che non gli ha lasciato scampo. L’uomo si è accasciato a terra lungo la strada che conduce a San Marco, non molto distante dal monumento ai Caduti. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 con i sanitari a bordo che hanno cercato di strappare alla morte il sessantottenne ma, purtroppo, ogni tentativo si è dimostrato vano. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito.