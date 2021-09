Madre e figlia di Acquasanta Terme muoiono di covid: vivevano in Umbria

ASCOLI- Il covid colpisce ancora. Questa volta nell’Ascolano, anche se le due vittime lavoravano e vivevano in Umbria. Una donna di 86 anni e sua figlia di 59, originarie di Acquasanta Terme, sono decedute una settimana fa a causa delle complicazioni legate alla contrazione dell’influenza polmonare anomala.

L’anziana deceduta in Valdaso, la figlia a Perugia

L’anziana è morta nella residenza per anziani Valdaso, dove si trovava ricoverata da qualche tempo. La figlia invece all’ospedale di Perugia. Quest’ultima, insieme ad altri parenti gestiva un ristorante a Norcia, in provincia di Perugia. Sarebbe nel locale che le due donne avrebbero contratto il virus per poi ammalarsi e non riuscire a superare la malattia. Una è deceduta poco dopo l’altra.

Residenza Valdaso a Campofilone

Per sindaco Stangoni situazione sotto controllo

A confermare la notizia il sindaco di Acquasanta Sante Stangoni, che però tiene a precisare: «Le due donne erano originarie del nostro paese, ma non ci vivevano e qualche volta tornavano solo a dormire nel nostro territorio. Mi dispiace per loro e la loro famiglia, ma Acquasanta al momento – aggiunge il sindaco – non ha una situazione preoccupante dal punto di vista del covid: ci sono solo due positivi e sono della stessa famiglia delle due vittime della polmonite. Si trovano ora in quarantena nella loro abitazione».

Secondo alcune fonti locali, le due donne non erano vaccinate. Ma non ci sono conferme ufficiali di questo. Più in generale, il quadro della pandemia nell’Ascolano non desta alcun allarme.